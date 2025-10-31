La bolsa española cae el 0,05 % por la caída en plazas europeas y las dudas de Wall Street

El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, cedió 7,7 puntos, ese 0,05 %, hasta 16.032,6 enteros. En la semana sube el 1,08 % y en octubre, cuarto mes consecutivo al alza, el 3,6 %. Las ganancias acumuladas en el año se elevan al 38,27 %.
El mercado español pasó la mayor parte de la sesión rondando el nivel de cierre de la víspera y terminó con pérdidas por el retroceso de los parqués europeos y la falta de rumbo de la plaza neoyorquina.
El barril de petróleo Brent subía el 0,03 % y se negociaba a 65,02 dólares.
De los grandes valores, destacó la caída del 1,81 % de Telefónica porque podría rebajar el importe de su dividendo, en tanto que Repsol bajó un 0,75 %.
Por el contrario, subieron BBVA, el 0,9 %, quinta mayor alza del IBEX; Banco Santander, el 0,87 %; Inditex, el 0,06 %, e Iberdrola, el 0,03 %.