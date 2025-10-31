La familia de Giuffre, víctima de abusos sexuales, pide investigar a Andrés

En una decisión histórica, el palacio de Buckingham comunicó anoche que el jefe de Estado británico ha iniciado el proceso para quitarle a su hermano los títulos de príncipe y de duque de York, así como sus honores y el trato de "Alteza Real", después de semanas de controversia por los vínculos de Andrés con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

El monarca también dispuso que a partir de ahora su hermano será conocido como Andrés Mountbatten Windsor y saldrá de Royal Lodge, la mansión de Windsor de 30 habitaciones donde vivía desde hace más de veinte años tras la muerte de su abuela, la reina madre, en 2002.

La medida del monarca fue recibida con satisfacción por la familia de Giuffre, quien se suicidó a principios de año después de denunciar que Andrés abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años y fue víctima de las actividades del magnate Epstein.

En un comunicado enviado a la BBC, la familia de Giuffre afirmó que ella "nunca dejó de luchar por la justicia".

"Una joven estadounidense común y corriente, de una familia estadounidense común y corriente, logró desenmascarar a un príncipe británico con su verdad y su extraordinario coraje", añadió.

"Virginia Roberts Giuffre, nuestra hermana, una niña cuando fue agredida sexualmente por Andrés, nunca dejó de luchar por la justicia por lo que le sucedió a ella y a innumerables sobrevivientes como ella. Hoy, ella declara una victoria", indicó la familia, que ha prometido continuar la lucha contra los abusos.

"No descansaremos hasta que todos sus abusadores y cómplices, vinculados a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell (pareja del pederasta) rindan cuentas ante la justicia", resaltaron.

El hermano de Giuffre, Sky Roberts, agradeció al rey por la medida, pero insistió en que "no es suficiente, necesitamos una investigación más exhaustiva" y que Andrés "esté detrás de las rejas", a pesar de que el hermano del rey ha negado los abusos.

Andrés tendrá ahora el trato de un plebeyo y, según los medios, vivirá en una vivienda en Sandringham, de propiedad privada del rey, quien además se hará cargo de los gastos de su hermano.

La monarquía estaba bajo fuerte presión para resolver los problemas relacionados con Andrés, sobre todo para que abandonara Royal Lodge tras salir a la luz que pagaba un alquiler simbólico.

El caso de Andrés también acaparó la atención mediática hace unas semanas cuando el príncipe de Gales, Guillermo, se vio en una situación incómoda durante el funeral de un familiar al ver que Andrés intentó hablar con él, pero el heredero de la corona británica no le prestó atención.