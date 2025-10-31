La India y EE.UU. firman un nuevo pacto de defensa de 10 años pese a la tensión por Rusia

El ministro indio de Defensa, Rajnath Singh, y el secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, rubricaron el pacto durante el foro ministerial de Defensa de la ASEAN y sus socios (ADMM-Plus), celebrado en Kuala Lumpur.

Según comunicaron ambos en sus cuentas oficiales de X, el acuerdo pretende dar orientación política a toda la relación de defensa y reforzar la capacidad conjunta de respuesta en el Indo-Pacífico, región donde Estados Unidos mantiene su principal foco de seguridad ante la expansión militar china.

Hegseth calificó el marco como "una piedra angular para la estabilidad y la disuasión regional" y aseguró que los lazos de defensa entre ambos países "nunca han sido más sólidos".

El ministro de Defensa indio subrayó que "marcará una nueva era en la cooperación bilateral y la convergencia estratégica" entre los dos países.

El pacto se inscribe en el impulso de Washington para fortalecer alianzas militares en Asia y en la estrategia india de diversificar sus socios de defensa, tradicionalmente dominada por Rusia. Ambos países son miembros del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) junto con Japón y Australia, eje de la arquitectura de seguridad regional.

El Indo-Pacífico se ha convertido en el principal escenario de competencia estratégica entre Estados Unidos y China, donde Washington impulsa en la región una red de alianzas militares y de seguridad, mientras Pekín amplía su presencia naval y económica desde el mar de China Meridional hasta el océano Índico.

El pacto se firma en un momento de tensiones aumentadas entre Washington y Nueva Delhi, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el primer ministro indio, Narendra Modi, se comprometió a reducir y finalmente cesar la compra de petróleo ruso, uno de los principales puntos de fricción entre ambos países.

El Gobierno de la India ha reiterado en varias ocasiones que la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos continúa según lo previsto, en un esfuerzo por aislar la grave crisis de los aranceles del resto de la "asociación estratégica global" que, según Nueva Delhi, une a ambos países.