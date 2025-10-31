La inflación en Italia fue del 1,2 % interanual en octubre

Mundo
Roma, 31 oct (EFE).- La inflación en Italia fue en octubre del 1,2 % interanual, mientras que los precios aumentaron el 0,3 % respecto al mes anterior, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

Por EFE

En septiembre, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, quedó en el 2 %, sin variaciones respecto a septiembre.

El crecimiento anual de los precios de los bienes se modera (de 0,6 % a 0,2 %) y el de los servicios se mantiene estable(en 2,6 %), mientras que los precios de los productos alimenticios, para el cuidado del hogar y de la persona se desaceleran (de 3,1 % a 2,3 %).

También se aprecia la disminución de los precios de los productos energéticos regulados (-6,7 %), los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal (-1,2 %) y los productos energéticos no regulados (-0,8 %),

La inflación prevista para 2025 es del 1,6 % para el índice general y del 2,0 % ara la subyacente.

En octubre, la tasa de variación anual de los precios de la llamada 'cesta de la compra' disminuyó al 2,3 %, frente al 3,1 % del mes pasado.