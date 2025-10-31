La sobrina de García Lorca reclama mantener viva la memoria de las víctimas del franquismo

El asesinato de García Lorca demostró que la cultura y libertad de pensamiento "pueden ser perseguidas pero no se destruyen", subrayó la familiar del poeta y dramaturgo en un homenaje a una veintena de esas víctimas organizado por el Gobierno español en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

También agradeció, al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "su compromiso con la memoria democrática y por entender que la reparación moral es un deber".

"No solo con los nuestros, sino con todos los que fueron víctimas de la guerra y de la dictadura", añadió en presencia de Sánchez, que presidió el acto.

La muerte de su tío, asesinado en agosto de 1936 por el bando sublevado contra el Gobierno de la II República, "se convirtió en símbolo del horror, pero también en una advertencia" porque "la cultura, la poesía, la libertad de pensamiento, pueden ser perseguidas pero no se destruyen", incidió Laura García Lorca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Durante muchos años la esperanza se veía lejana, pero la memoria paciente, tenaz, ha seguido su camino. Ha pervivido en los archivos, en la poesía, en las fosas, en las manos de los familiares que nunca dejaron de recordar, de buscar", dijo emocionada e interrumpida por los aplausos del público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su opinión, la guerra civil no solo fue una "tragedia política", incluyendo la "represión por razones raciales o de identidad sexual", sino también "una fractura moral y humana que atravesó a España entera y la dictadura (posterior del general Franco) prolongó durante décadas".

"Hoy, al recibir este reconocimiento, no pensamos solo en Federico, sino en las decenas de miles de mujeres y hombres -resaltó- que perdieron la vida, la libertad o el derecho a su palabra; en quienes fueron fusilados, encarcelados, exiliados, depurados o condenados al silencio y también al exilio interior durante años; en los hijos que crecieron sin poder preguntar, en los libros que no se publicaron y en los nombres que fueron borrados de las calles y los espacios".

Según la sobrina de García Lorca, reconocer hoy a las víctimas como su tío y recordar sus nombres "es también decir que la democracia se construye sobre la memoria, nunca sobre el olvido".

"Que este reconocimiento que hoy nos conceden sea también un homenaje a todos los que compartieron su destino. A los que murieron, a los que resistieron, a los que soñaron con una España libre y digna", concluyó.