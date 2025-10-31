Líder opositor de Camerún afirma que soldados "leales" lo llevaron a un lugar seguro

"Doy las gracias al Ejército leal que ha demostrado su patriotismo llevándome a un lugar seguro y garantizando mi protección en estos momentos", afirmó Bakary en un mensaje difundido en su cuenta de la red social Facebook, sin ofrecer más detalles sobre el número de militares implicados.

Bakary, que se proclamó vencedor dos días después de los comicios del 12 de octubre y finalmente obtuvo el 35,19 % de los votos, denunció el lunes que se estaban produciendo disparos contra civiles reunidos frente a su domicilio, donde se atrincheró tras la votación.

Según el político, estos hechos habían causado la muerte de al menos dos civiles en Garoua (norte), su ciudad natal y bastión político.

El Consejo Constitucional anunció el pasado lunes los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, en los que Biya consiguió su octavo mandato con un 53,33 % de los votos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El anuncio electoral se produjo un día después de que cuatro personas murieran y varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos en Duala (oeste), capital económica del país, durante protestas encabezadas por simpatizantes de la oposición que exigían resultados creíbles de las elecciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los manifestantes, que sostienen que Bakary derrotó en las urnas al veterano jefe de Estado camerunés, acusaron a las autoridades de preparar un fraude electoral.

"Si el Consejo Constitucional proclama resultados falsificados y truncados, será cómplice de una pérdida de derechos porque el pueblo camerunés, en su inmensa mayoría, jamás aceptará que el Consejo Constitucional valide la falsificación y manipulación de las urnas", advirtió Bakary el pasado miércoles, tras la decisión del órgano de rechazar todos los recursos presentados para invalidar los comicios.

Biya, que gobernará Camerún durante otros siete años, es actualmente el presidente más anciano del mundo y el segundo con más tiempo en el poder, solo por detrás de su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang.