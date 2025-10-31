Los talibanes piden que les dejen participar en la COP30

Desde la vuelta al poder de los fundamentalistas en agosto de 2021, Afganistán ha vivido en el práctico aislamiento del resto de la comunidad internacional lo que ha limitado su participación en foros globales y el acceso a financiación.

"Afganistán se ve gravemente afectado por el cambio climático y sus consecuencias, y la comunidad internacional no debería politizar las cuestiones ambientales", afirmó, según recopilaron varios medios afganos, Matiul Haq Khalis director general de la Agencia Nacional de Protección Ambiental de Afganistán (NEPA), una de las entidades organizadoras del encuentro junto con la ONG, The Liaison Office (TLO), dedicada a cuestiones climáticas.

El funcionario añadió que los participantes a esta reunión preparatoria "deben compartir opiniones, escuchar a los demás y aportar información sobre lo que se necesita y lo que se debe hacer, para que nuestra voz en la COP30 sea unificada”.

En el encuentro participó también la Unión Europea, cuya delegación en Afganistán confirmó en su cuenta de X que su equipo asistió a la mesa redonda, donde reiteró el compromiso europeo con la resiliencia climática y el apoyo al país para afrontar los efectos del cambio climático en los medios de vida y el desplazamiento.

Benjamin Weiss, jefe de la Sección Política de la UE en Kabul, declaró a los medios locales que “la Unión Europea se centra en el apoyo directo a las comunidades de Afganistán. La UE trabaja con diversas organizaciones para garantizar que su ayuda llegue al pueblo afgano”.

Tras esta reunión, una delegación de Afganistán prevé asistir a la Cumbre del Clima COP30, que se celebrará a comienzos de noviembre en Belém.

Afganistán, un país castigado por cuatro décadas de conflicto, es por ello también uno de los menos preparados para el cambio climático y más vulnerables a los desastres meteorológicos que sufre cada vez con mayor frecuencia, tales como sequías e inundaciones.

En Kabul, esta fragilidad se refleja en una grave crisis hídrica provocada principalmente por prolongadas sequías asociadas al cambio climático, que han reducido drásticamente los niveles de agua subterránea. La situación se agrava por la sobreexplotación de los pozos, la falta de precipitaciones y una gestión inadecuada de los recursos.

Cada vez más residentes reportan dificultades para acceder al agua potable: muchos pozos se han secado y las familias deben recorrer largas distancias o esperar horas para llenar sus recipientes en los pocos que aún funcionan.

Ante esta realidad, crece la frustración hacia las autoridades talibanas, a las que la población acusa de inacción frente a una crisis que se intensifica año tras año.