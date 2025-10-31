María Becerra, Eladio Carrión y Tiago PZK, entre los estrenos musicales de la semana

Igualmente, los mexicanos Calle 24, Chuyin y Jorsshh reavivaron su química tras su primera colaboración: 'Pika Pika', Majo Aguilar lanzó 'Chilo', la puertorriqueña GALE compartió su segundo álbum con participación de las estrellas Danny Ocean y Abraham Mateo, y los mexicanos Víctor Valverde y Víctor Mendívil mezclaron sus voces en una 'cazuela'.

La artista argentina María Becerra compartió el sencillo 'JoJo', un tema que combina dancehall con música urbana, en el que presenta su alter ego más sensual, magnético y poderoso, acompañado de un videoclip futurista y nocturno, como primer adelanto de su álbum 'Quimera', que verá la luz el próximo 20 de noviembre.

Majo Aguilar fusiona los sonidos clásicos de la ranchera con un toque contemporáneo en 'Chilo', "un himno empoderador que transforma el desamor de una relación dolorosa en liberación", dice la promoción del tema.

Los cantantes puertorriqueños De La Rose y Eladio Carrión presentaron '$ex Tape', su primera colaboración juntos, que convierte el deseo y la pasión en una experiencia sonora íntima a través de la historia de dos personas que no pueden tener suficiente el uno del otro.

El cantante y rapero argentino Tiago PZK publicó 'No Matter', con la que muestra una faceta vulnerable en al que habla de dolor, desamor, introspección y destino, que continúa con el mensaje de su más reciente lanzamiento, el éxito 'Domingo'.

Con el tema 'Amanecido y regañado', los mexicanos Calle 24, Chuyin y Jorsshh reavivaron la química que mostraron en su primer tema conjunto 'Pika Pika'. El sencillo que celebra, con humor, el desvelo, la fiesta y las consecuencias de una noche inolvidable, con el que los artistas capturan la esencia del regional mexicano contemporáneo.

La cantautora puertorriqueña GALE publicó 'Lo que puede pasar', su segundo álbum de estudio que, a través de trece canciones, explora el fin de un amor, los nuevos comienzos y la nostalgia de las primeras veces, y que cuenta con la participación de la estrella venezolana Danny Ocean en el tema 'Pa' qué te quedas' y del español Abraham Mateo en 'No quería quererte'.

Los jóvenes mexicanos Víctor Valverde y Víctor Mendívil, autor del éxito 'El mayor de los ranas', lanzaron 'Mi cazuela', un tema que -mediante el uso del humor- resalta la picardía y el ingenio característicos del género bélico, combinado con la tradición regional.