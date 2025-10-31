Ministro dice que FFAA paraguaya podrá combatir a bandas brasileñas declaradas terroristas

"Estos grupos ya eran enfrentados por las Fuerzas Armadas, pero siempre un poco coordinando las acciones con otras instituciones para dar el ropaje jurídico, ahora nosotros ya no necesitamos de eso para enfrentar a estos dos grupos criminales", declaró González a la radio ABC Cardinal.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó este jueves un decreto con la declaración, tras la operación policial ejecutada el martes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, que dejó al menos 121 fallecidos, según cifras del gobierno local.

"La gente cree que esto (la declaración como "organizaciones terroristas internacionales") es un mero simbolismo y no es así", agregó el titular de Defensa.

Para el funcionario, el decreto "va a dar un respaldo jurídico y operativo" tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y otras instituciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El amparo de la ley es el que nos da a nosotros la fuerza para actuar", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La norma rubricada por el gobernante advierte que "existen elementos suficientemente acreditados para sostener que ambas organizaciones delictivas transnacionales se encuentran operativamente presentes" en Paraguay, con lo que, según el documento, extienden al territorio nacional "el alcance de sus actividades ilícitas".

Durante la macrooperación policial, que movilizó a 2.500 agentes, al menos 132 personas perdieron la vida, según cifras de la Defensoría Pública, aunque el Gobierno de Río solo ha reconocido 121, incluyendo cuatro policías.