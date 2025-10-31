Mishustin viaja a China el próximo día 3 para reunirse con su homólogo chino y con Xi

Mishustin participará en la 30ª reunión de jefes de Gobierno de Rusia y China, que tendrá lugar el próximo lunes en la ciudad de Hangzhou, y al día siguiente será recibido por Xi.

En sus conversaciones con las autoridades chinas, subraya la nota de prensa, "se dará prioridad a la profundización de la cooperación comercial, económica, cultural y humanitaria, así como a la promoción de proyectos conjuntos en energía, industria, agricultura, educación y otros ámbitos".

"A pesar de las coyuntura exterior desfavorable, la cooperación comercial y económica entre Rusia y China se desarrolla activamente", señala el comunicado gubernamental, que destaca que China es el principal socio comercial de Rusia.

Resalta, en particular, la profundización de la asociación estratégica de los dos país en el ámbito de la energía.

"Rusia ocupa el primer lugar como proveedor de petróleo al mercado chino y este año se ha convertido en líder de los suministros de gas natural gracias de puesta en marcha del gasoducto Fuerza de Siberia a plena capacidad", añade la nota de prensa.