Nano, considerado una de las figuras clave de la transición a la democracia y el pluripartidismo tras la caída del régimen comunista en Albania, se encontraba hospitalizado desde hace varios días en estado grave tras sufrir un paro cardíaco.

Nacido en Tirana en 1952, hoy es reconocido su mérito por haber reformado y modernizado al marxista-leninista Partido Laborista de Albania, transformándolo en su sucesor, el Partido Socialista, que presidió desde su fundación en 1991 hasta 2009, periodo en el que ocupó cuatro veces la jefatura de Gobierno.

Durante su liderazgo, el PS se adhirió a la Internacional Socialista y al Partido de los Socialistas Europeos (PSE).

Como primer ministro, trabajó para estabilizar la economía mediante la privatización de empresas estatales y la modernización institucional.

Economista de formación, el exprimer ministro impulsó reformas democráticas orientadas a fortalecer el Estado de derecho, y reconstruyó las relaciones internacionales de Albania, buscando la integración del país en organizaciones europeas y regionales.

En 1994, durante el mandato del conservador Partido Democrático (PD9 de su eterno rival, Sali Berisha, fue condenado en 1993 por supuestos abusos de la ayuda internacional, en un proceso cuya imparcialidad fue cuestionada por organizaciones internacionales Conforme a aquella sentencia, el líder socialista pasó cuatro años en prisión, pero luego fue eximido de toda culpa y cobró una indemnización de unos 57.000 euros.

Nano sigue siendo recordado, según Top Channel, por su papel fundamental en "la construcción de la Albania democrática contemporánea".

El PS gobierna actualmente en este país balcánico, candidato al ingreso en la Unión Europea. Edi Rama, primer ministro y líder del partido fundado por Nano, aspira a que Albania se una a los Veintisiete antes de 2030.