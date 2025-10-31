Paraguay dice que decisión de ONU respalda la soberanía de Marruecos en Sáhara Occidental

"El Paraguay manifiesta su satisfacción por la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Considera que este plan de autonomía, que valora las decisiones de la población, es el camino para empezar a resolver medio siglo de tensiones en la región", reza el comunicado de esa institución.

El Consejo, con 11 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra -Argelia no votó-, prorrogó la misión hasta el 31 de octubre de 2026, expresando su apoyo al secretario general de la ONU, António Guterres, y a su enviado personal, Staffan de Mistura, para que se mantengan negociaciones "sin condiciones previas" tomando como base la propuesta de autonomía marroquí y, al mismo tiempo, previendo "la libre determinación" del pueblo saharaui.

En un viaje a Rabat, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, se reunió el miércoles pasado con su homólogo de Marruecos, Naser Burita.

Tras la cita, Burita calificó a Paraguay de "aliado fiel" al tiempo que aplaudió también el "apoyo positivo y constante" del país suramericano al plan marroquí de autonomía, propuesto en 2007 ante las Naciones Unidas como solución al conflicto sobre la excolonia española que cumple cincuenta años.

Ramírez subrayó, a su vez, que Marruecos es "un aliado estratégico" para su país, y afirmó que esta relación estratégica "está sustentada no solo en el apoyo y compromiso de Paraguay con los derechos históricos de Marruecos sobre el Sáhara marroquí" sino también sobre valores y principios basados en la democracia y el desarrollo común, entre otros.

El ministro anunció que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitará al país magrebí en el primer semestre de 2026, al tiempo que transmitió la invitación del gobernante al rey de Marruecos Mohamed VI para asistir en julio próximo a la cumbre de Mercosur, organismo cuya presidencia temporal (semestral) asumirá Asunción a partir del próximo diciembre.