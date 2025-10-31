Paraguay y Brasil incautan 39 toneladas de marihuana y destruyen 309 hectáreas de cultivos

La operación, denominada 'Nueva Alianza 53' y que concluyó este viernes, permitió el desmantelamiento de 96 campamentos, que "funcionaban como bases logísticas para la producción y acopio de marihuana", indicó la agencia antidrogas en un comunicado.

El operativo, llevado a cabo por la Senad y la Policía Federal del Brasil y en el que también participaron la Fuerza Aérea Paraguaya y el Ministerio Público, incluyó incursiones aéreas y terrestres en una estancia denominada Pindó, ubicada entre Alto Paraná (norte) y Canindeyú (noreste).

Además, los agentes se desplegaron en la localidad de Siete Montes (Canindeyú) y en la Reserva Natural Morombí, ubicada en Caaguazú (este), que cuenta con veinticinco mil hectáreas de bosques y humedales que forman parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná.

La Senad detalló que dentro de los campamentos encontró "más de 39 toneladas de droga", entre marihuana picada y prensada o lista para comercializar, y erradicó 309 hectáreas de cultivos ilícitos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La entidad estima que impidió "la circulación regional de al menos 966.000 kilos de cannabis".