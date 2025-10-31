Paz agradece al presidente del BID por el "diálogo constructivo" sostenido en EE.UU.

"Muchas gracias @igoldfajn por la cálida bienvenida y el diálogo constructivo. Bolivia valora profundamente el trabajo del @el_BID y su compromiso con el desarrollo de nuestra región. Seguiremos construyendo juntos oportunidades para todos", escribió Paz en sus redes sociales.

El mandatario electo de Bolivia respondió de esta forma a otra publicación en la que Goldfajn se declaró "encantado" de recibir a Paz y "felicitarle, en persona" por su triunfo en la segunda vuelta en Bolivia.

"Hablamos sobre sus planes y la colaboración del Grupo @el_BID, incluso sobre la coordinación con otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, a través de un plan de acompañamiento en tres etapas: transición a corto plazo, estabilización con protección social, y reformas para el crecimiento sostenido", indicó Goldfajn.

El presidente del BID también expresó la disposición de ese organismo "para construir un futuro más próspero para Bolivia".

Paz se reunió antes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque por el momento no trascendieron más detalles sobre ese encuentro.

El presidente electo está en el país norteamericano desde el miércoles, para hacer gestiones ante los organismos multilaterales que tienen sede allí con miras a asegurar la provisión de combustibles y que haya dólares en la economía boliviana, dos de los principales problemas actuales que vive la nación suramericana.

En un video publicado en sus redes sociales, Paz señaló en la víspera que el desabastecimiento de combustibles será resuelto y que únicamente resta solucionar la "logística" para la llegada de diésel y gasolina.

En el video, filmado en Washington, Paz apareció junto a algunos de sus colaboradores, como los economistas José Luis Lupo, Mauricio Medinaceli y Gabriel Espinoza, quien señaló en X que están trabajando para que los combustibles "lleguen a cada rincón del país".

"Desde Washington abrimos puertas a más dólares y oportunidades. Bolivia tiene futuro, y lo construimos juntos, con calma y esperanza", afirmó Espinoza.

Una de las principales promesas electorales de Paz fue la solución al desabastecimiento de combustibles que se ha vuelto casi constante desde el año pasado.

El próximo Gobierno boliviano también deberá resolver la falta de divisas que afecta al país desde principios de 2023 y que generó restricciones en el acceso a dólares en el sistema financiero.

Ambos problemas han derivado, además, en el encarecimiento de productos básicos, lo que se refleja en una inflación de 18,33 % acumulada en los primeros nueve meses del año que supera el 7,5 % proyectado para todo 2025.

Paz, que tendrá como vicepresidente al expolicía Edman Lara, tomará juramento el próximo 8 de noviembre.