Peter Lamelas, embajador designado por Trump, llega a Argentina para asumir su cargo

"¡Bienvenido a la Argentina! El Embajador Peter Lamelas llegó hoy a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales para comenzar su labor en un momento clave para la relación entre Estados Unidos y Argentina", publicó la sede diplomática en su cuenta oficial de la red social X.

Lamelas, migrante de pequeño desde Cuba a Florida, es un médico y empresario que había sido señalado para el puesto por Trump en marzo, pero recién el 18 de septiembre fue confirmado por el Senado estadounidense.

El nuevo embajador protagonizó en julio una polémica con referentes políticos de la oposición argentina cuando declaró, antes de que su designación fuera conformada, que entre sus objetivos estaban "apoyar" al Gobierno de Milei de cara a las recientes elecciones legislativas -que el partido oficialista ganó- y "terminar con la corrupción" y la influencia de China en las provincias del país.

El Partido Justicialista (PJ, peronista), presidido por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), expresó poco después en un comunicado su "enérgico repudio" a las declaraciones de Lamelas y acusó que estas "violan el principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados".

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, distrito más poblado de Argentina y principal opositor al Gobierno de Milei, tituló un extenso escrito como "Lamelas go home" (Lamelas, vete a casa) y calificó las declaraciones del embajador propuesto como "intolerables".

Este viernes el Gobierno argentino informó que Milei viajará la próxima semana a Estados Unidos para participar como orador en el 'America Business Forum' en Miami, en el que también estarán Trump, la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el futbolista argentino Lionel Messi, entre otras figuras internacionales.

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami los próximos miércoles y jueves y contará además con la presencia de figuras como Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan que estuvo en Argentina la semana pasada; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; y al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff.