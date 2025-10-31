Petro promete a Al Sisi que ayudará a Egipto en el esfuerzo por lograr la paz en Palestina

"Me siento muy contento del enorme cariño que el pueblo egipcio tiene por Colombia, dada su posición en contra del genocidio en Palestina. Ayudaremos a Egipto y a los países mediadores, incluido EE. UU., en el esfuerzo por lograr la paz en Palestina", expresó Petro en X, donde publicó una foto del encuentro.

El presidente colombiano señaló además que su país participará "con su fuerza pública y sus recursos en la reconstrucción de Gaza".

"Queremos que Colombia ayude a través de su estado y su sociedad con prótesis para extremidades de niños, niñas y adultos, con sus avances mecatrónicos e impresión 3D", añadió el mandatario.

Petro señaló además que, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia "actuará con la máxima sabiduría en el conflicto/genocidio de Sudán y en el conflicto sobre el agua en el nacimiento del río Nilo entre Etiopía y Egipto".

"Perseguiremos el mercenarismo de los colombianos y su participación en genocidios y conflictos. Se articulará la policía colombiana con la policía egipcia y árabe en general para lograr cero mafias en drogas, cero trata (de personas), cero mercenarios, que es una forma de trata", precisó.

Por otra parte, Petro señaló que conversó con su homólogo egipcio sobre temas comerciales y dijo que impulsará la industria textil colombiana de manera multinacional.

"Algodón y telas egipcias ojalá con inversión de empresariado colombiano. Llamo especialmente a la comunidad árabe/ de Maicao (población del norte de Colombia) y al país para invertir en Egipto y llevar a Colombia telas finas para confección de calidad en el país y aumento sustancial de puestos de trabajo", detalló.

Explicó además que hablaron de "articulación multinacional para producir paneles solares y energías limpias en empresas comunes".

Petro comenzó el lunes pasado un viaje oficial a Arabia Saudí, Egipto y Catar, de donde regresará a Colombia el 4 de noviembre.

El mandatario realizó en febrero de este año un recorrido similar por Oriente Medio, cuando participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y viajó luego a Catar para fortalecer las relaciones diplomáticas y avanzar en acuerdos estratégicos sobre comercio y transición energética.