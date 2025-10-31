Polonia intercepta por tercera vez esta semana un avión ruso sobre el Báltico

Cracovia (Polonia), 31 oct (EFE) - Un avión de reconocimiento ruso Il-20 que sobrevolaba el Mar Báltico fue interceptado esta mañana por dos cazas polacos poco antes de las 08.00 de la mañana GMT en lo que es el tercer incidente de este tipo en lo que va de semana, según confirmó el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (DORSZ).