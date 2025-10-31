Residentes de las favelas de Río de Janeiro protestan contra la "masacre" policial

Después del mediodía, organizaciones sociales y vecinales marcharon por dentro del Complexo da Penha, uno de los dos barrios donde se concentraron las operaciones.

La caminata pasó por la plaza São Lucas, una de las principales de la comunidad, donde un día después del operativo los residentes exhibieron una hilera de al menos 50 cadáveres sobre el asfalto que ellos mismos rescataron en bosques aledaños.

Luego, se congregaron en el campo de deportes de la comunidad con carteles en contra de la policía y del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, la cara política del operativo.

Pancartas con la frase "fuera Cláudio Castro" y grandes banderas de Brasil manchadas de sangre se destacaban entre las decenas de personas vestidas de blanco.

Algunas, con camisetas con frases como "solo quiero ser feliz y caminar tranquila por la favela en la que nací" y otras, simplemente pintaron manos color rojo sangre sobre la tela clara.

Antes de la protesta, familiares de las víctimas se reunieron frente a la casa de Gobierno regional para pedir justicia.

Así como en Río, este viernes se esperaban otras manifestaciones en importantes ciudades del país, como São Paulo, Brasilia y Salvador, para pedir el fin de la violencia policial.

Los complejos de favelas Penha y Alemão, ubicados en una empobrecida región en la que viven unas 200.000 personas, fueron escenario este martes del operativo policial más letal registrado hasta el momento en Brasil.

Según las fuerzas de seguridad, tenía por objetivo la captura de importantes líderes del Comando Vermelho, la mayor y más antigua organización criminal de Río de Janeiro, con tentáculos en todo el país.

Hasta el momento, el Gobierno del estado de Río ha reconocido 121 muertos, mientras que para la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a los 132.

Castro y las fuerzas de seguridad del estado han celebrado públicamente el "exitoso" operativo que, según ellos, dejó solo cuatro víctimas, por el número de agentes que murieron durante la acción.

Este viernes, la secretaría de Seguridad Pública de este estado divulgó un primer informe de la identificación de los cuerpos, en el que afirma que la gran mayoría de los 121 muertos tenía antecedentes policiales por crímenes graves como narcotráfico y homicidio.

Además de los 121 muertos, la policía informó que 133 personas quedaron detenidas y más de 90 fusiles fueron decomisados.