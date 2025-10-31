Rusia amplía lista negra de funcionarios de UE en respuesta a nuevo paquete de sanciones

El anuncio fue hecho por el Ministerio de Exteriores ruso, que en un comunicado acusó a la UE de continuar "incrementando las medidas restrictivas" unilaterales, que para Moscú ilegítimas desde el punto de vista del derecho internacional y que socavan la autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"En vistas a estas acciones inamistosas la parte rusa amplió significativamente la lista de representantes de instituciones europeas, países de la UE y varios países europeos que se suman a la política antirrusa de Bruselas (...) que tienen prohibida la entrada al territorio de nuestro Estado", indicó la diplomacia rusa.

Moscú no publicó la lista de los funcionarios sancionados, pero indicó que se trata de "personas vinculadas a las fuerzas de seguridad, organizaciones estatales y comerciales, ciudadanos de los países miembros de la UE y otros países de Occidente responsables de ofrecer ayuda militar a Kiev, que participan en el suministro de productos de doble uso a Ucrania, que llevan a cabo actividades dirigidas a socavar la integridad territorial de nuestro país y organizar bloqueos a los buques y cargas rusas".

También fueron incluidos funcionarios europeos "vinculados a la persecución de funcionarios rusos", a la creación de tribunales contra altos dirigentes rusos, que abogan por la confiscación de los activos estatales o por usar los ganancias generados por estos para apoyar a Ucrania, añadió Exteriores..

La lista suma además a los responsables de implementar y aplicar sanciones en contra de Rusia e intentar dañar las relaciones de Moscú con otros estados, así como a activistas civiles y representantes de la comunicad científica que han "destacado por su retórica antirrusa".

Fueron sancionados también los diputados de los países de la Unión Europea y los eurodiputados que han votado a favor de resoluciones y proyectos de ley antirrusos.

"Las acciones hostiles de la UE no pueden ejercer influencia alguna en la política de nuestro país. Rusia continuará defendiendo sus intereses nacionales, defendiendo los derechos y libertades de sus ciudadanos y del orden mundial multipolar emergente", zanjó Exteriores.

La Unión Europea anunció el pasado 23 de octubre el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que incluye restricciones contra la llamada 'flota fantasma' rusa y adelanta un año la prohibición de la importación de gas natural licuado ruso.

Además, sancionan a empresas chinas e indias, entre otros países, que ayudan a Moscú eludir las sanciones internacionales.