Rusia destruye 130 drones ucranianos sobre catorce de sus regiones

"Durante la pasada noche, entre las 23:00 horas del 30 de octubre y las 08:00 horas (GMT+3) del 31 de octubre las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 130 drones de ala fija ucranianos", se afirma en el parte castrense.

Del total de los drones derribados, 81 fueron abatidos en las cinco regiones fronterizas con Ucrania, la más castigada de las cuales fue la región de Kursk, donde fueron destruidos 31 aparatos no tripulados.

El mando militar ruso indicó que un dron ucraniano fue derribado en las proximidades de Moscú.

Debido a los ataques con drones, las autoridades rusas dispusieron la suspensión temporal de las operaciones de los aeropuertos de Volgogrado, Kaluga, Yaroslavl y Tambov, que reanudaron sus actividades una vez cesó la amenaza para la seguridad de los vuelos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, ha admitido que últimamente el número de ataques de drones ucranianos se ha incrementado de manera considerable.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Si hace dos años hablábamos de unidades, luego fueron decenas y ahora hablamos de cientos", dijo el alto cargo ruso, pero recalcó que solo uno de cada cien drones ucranianos alcanza objetivos en el territorio ruso.

Los ataques ucranianos con drones se intensificaron después de que la semana pasada se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que este adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato.