Rusia dice que cooperación militar ruso-kazaja es clave para estabilidad en Asia Central

"La cooperación ruso-kazaja en el ámbito militar es un factor clave para la estabilidad en Asia Central", dijo Beloúsov, citado por la agencia rusa Interfax.

Destacó que Moscú valora el alto nivel de relaciones con Kazajistán, tanto a nivel bilateral como en estructuras multilaterales.

Agregó que el Ministerio de Defensa de Rusia presta asistencia a Kazajistán en el perfeccionamiento de sus Fuerzas Armadas.

"Continuamos formando a su personal militar en instituciones educativas militares rusas. Nuestra cooperación se desarrolla dinámicamente en prácticamente todos los ámbitos. Estamos dispuestos a ampliarla aún más", dijo Beloúsov.

Al término del encuentro, celebrado en los márgenes de una reunión de ministros de Defensa de los países de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes, fue firmado un "plan de cooperación militar para 2026" entre las carteras de Defensa de Rusia y Kazajistán.