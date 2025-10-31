Rusia protesta a Japón por maniobras cerca de disputa isla de las Kuriles

"Estas actividades militares provocadoras crean una amenaza directa a la seguridad de las fronteras rusas en el Lejano Oriente", indicó la diplomacia rusa en una nota publicada en su portal oficial.

Moscú expresó la preocupación también con el hecho de que en Japón permanezca una batería del sistema de lanzamiento de misiles Typhoon, situada en la base estadounidense de Iwakuni desde septiembre pasado y que puede ser utilizada para el lanzamiento de de cohetes de corto y medio alcance.

"Rusia se reserva el derecho de tomar las medidas de compensación necesarias para garantizar el nivel debido de su seguridad", concluyó Exteriores.

Rusia y Japón llevan negociando sin éxito un tratado de paz, basado en el resultado de la Segunda Guerra Mundial, desde mediados del siglo pasado.

El principal obstáculo para su conclusión es la disputa por la soberanía de cuatro islas del sur del archipiélago de las Kuriles -Shikotan, Iturup, Kunashir y Habomai-, que Japón reclama y denomina "los territorios del norte".

Moscú considera que su soberanía de las islas, de las que se apoderó la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, es indiscutible.

El control de estas islas, que han pasado de mano en mano desde el siglo XVIII, permite a Rusia reclamar todo el Ojotsk como mar interior y área de importancia clave en su doctrina naval.

Rusia suspendió las consultas sobre el tratado de paz después que Japón le impusiera sanciones por la guerra de Ucrania.