Serbia conmemora mañana el accidente de Novi Sad en 2024, que causó protestas masivas

Los organizadores, un movimiento estudiantil que lleva protestando desde noviembre de 2024 contra el régimen del presidente nacional-populista Aleksandar Vucic, aseguran que el acto de mañana no tiene carácter político, sino que está dedicado exclusivamente a las víctimas y a sus familias.

La tragedia ocurrió el 1 de noviembre de 2024 cuando un tejado de cemento de la estación se desplomó sobre los pasajeros cerca del mediodía.

Las obras habían sido realizadas por constructoras chinas en colaboración con socios locales, en medio de sospechas de corrupción millonaria.

La Fiscalía presentó cargos contra 13 personas, entre ellas el exministro de Construcción Goran Vesic, si bien hasta ahora no se ha dictado ninguna sentencia.

El acto de mañana comenzará a las 11:52 hora local (10:52 GMT), justo la hora en que se produjo el accidente el año pasado, y se organizará en 16 puntos de la ciudad, uno por cada víctima.

A Novi Sad tienen previsto llegar cientos de estudiantes que han caminado durante días desde varias ciudades serbias, entre ellas Belgrado, Novi Pazar, Nis, Subotica y Kragujevac.

En víspera del gran acto de mañana, los organizadores han pedido a los asistentes que no traigan ni silbatos ni 'vuvuzelas' para que la conmemoración transcurra en silencio y calma.

Mientras, el partido gobernante SNS, que domina con Vucic a la cabeza la política del país balcánico desde 2012, anunció un acto propio para dentro de diez días.

El presidente, por su parte, vaticinó esta semana en declaraciones a la oficialista Radio Televisión de Serbia (RTS) que los estudiantes "se sentirán decepcionados por la asistencia" en su evento de mañana.

"Ese día no habrá cambio de gobierno”, ya que “no pueden provocar un cambio de poder golpeando a la gente o destrozando edificios”, agregó Vucic en referencia a la exigencia de elecciones anticipadas y a incidentes violentos que, sin embargo, según los estudiantes fueron provocados por seguidores del régimen.

Aunque los organizadores insisten en el carácter pacífico y conmemorativo de la concentración, los tabloides oficialistas y también algunos representantes del SNS advirtieron de posibles disturbios e incidentes mañana.

Al mismo tiempo, las empresas y los servicios del Estado intentan limitar la llegada de manifestantes a Novi Sad.

La empresa pública de carreteras 'Putevi Srbije' anunció hace unos días obras en varias carreteras que llevan a Novi Sad y que se prolongarían hasta el 10 de noviembre.

Mientras, la empresa de ferrocarriles 'Srbijavoz' anunció que debido a supuestas “interferencias en la capacidad de infraestructura” se cancelan algunos trenes entre Belgrado y Novi Sad.

El pasado año, en víspera de varias de las grandes protestas, algunas con cientos de miles de personas, las autoridades y las empresas públicas intentaron dificultar el acceso a los manifestantes suspendiendo el tráfico ferroviario y de autobuses.

Además, hubo numerosas amenazas de bomba, cuyos responsables nunca fueron identificados, mientras que el tráfico de autobuses no funcionó por “razones de seguridad”.

El acto de mañana se llevará a cabo en el 'Bulevar de la Libertad' de Novi Sad, de cinco kilómetros de largo, y se espera que finalice a las 20:00 horas local (19.00 GMT).