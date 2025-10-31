Seúl promoverá el reciclaje de minerales críticos ante la incertidumbre sobre suministro

Las medidas fueron anunciadas en una reunión presidida por el ministro de Finanzas, Koo Yun-cheol, que destacó el contexto actual de preocupación por el futuro de las cadenas de suministro de materias primas debido a la creciente competitividad tecnológica y las tensiones geopolíticas, recogió la agencia de noticias Yonhap.

El reciclaje de minerales críticos se refiere al proceso de reprocesamiento de materiales recuperados de residuos para producir minerales críticos, esenciales para las tecnologías avanzadas.

Seúl espera que el mercado nacional de reciclaje de minerales críticos se incremente desde los 6,7 billones de wones (470 millones de dólares) de 2024 hasta 21,1 billones de wones (14.800 millones de dólares) en 2040.

"La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju se ha convertido en un punto de inflexión significativo en medio de la actual incertidumbre económica mundial", declaró Koo, en referencia al encuentro de líder globales del grupo que se desarrolla entre hoy y el sábado en dicha ciudad surcoreana.

El titular de Finanzas señaló que Seúl espera que los resultados de la cita internacional contribuyan positivamente a la estabilidad de la cadena de suministro de Corea del Sur.

Las barreras tecnológicas y de capital han obstaculizado la expansión del sector privado en materia de reciclaje de minerales críticos en el país asiático, y muchas de sus empresas carecen de los recursos necesarios para nuevas inversiones.

En este contexto, el Ejecutivo surcoreano se ha propuesto elevar del 10 al 20 % la tasa de reciclaje de minerales estratégicos para 2030 mediante reformas regulatorias como una reducción de aranceles, y la creación de un consejo público-privado para identificar proyectos con potencial y proporcionar inversión directa.

Seúl planea además flexibilizar las regulaciones sobre materiales reciclables para clasificar algunos componentes actualmente catalogados como residuos como "recursos reciclables", lo que reducirá las restricciones de transporte y almacenamiento.

El Gobierno surcoreano planea también formar un equipo especial destinado a analizar vías para garantizarse un suministro estable de tierras raras, con explorarán iniciativas como fomentar la inversión en el desarrollo de recursos del extranjero, el desarrollo de tecnologías que reduzcan su uso o aumentar la reservas públicas.