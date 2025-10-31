Sheinbaum dice que acordó con Lula continuar con la cooperación entre México y Brasil

“Hablamos con el presidente de Brasil, @LulaOficial, sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración; acordamos continuar la cooperación entre nuestros países”, señaló la mandataria en una publicación en sus redes sociales.

En la llamada estuvo presente el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente y durante la charla, la gobernante mexicana resaltó la visita en agosto del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, la cual fue calificada por Lula como “una productiva visita de trabajo”.

Por su parte, el presidente Lula también utilizó sus redes sociales para hablar brevemente de la charla con Sheinbaum. En el mensaje, señaló que durante el encuentro telefónico, le expresó su interés de impulsar un nuevo acuerdo comercial para profundizar la asociación económica entre ambos países.

Aparte, en comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, se señaló que Sheinbaum expresó interés en obtener la cooperación brasileña en áreas estratégicas, como la producción de etanol para satisfacer la creciente demanda interna mexicana.

Así como para la implementación de programas sociales de combate al hambre y la pobreza, áreas en las que Brasil cuenta con experiencia.

La mandataria mexicana informó además que la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, será la representante de México en la COP30, que se celebrará a partir de la próxima semana en la ciudad amazónica de Belém.

Durante el diálogo, Lula compartió detalles de su reciente gira por Indonesia y Malasia, y destacó "el potencial de cooperación" entre América Latina y el Sudeste Asiático, según el comunicado oficial.

Ambos presidentes celebraron la vitalidad de la relación bilateral y acordaron reunirse "tan pronto como sea posible" para continuar fortaleciendo la alianza entre Brasil y México.

Asimismo, Lula expresó su expectativa positiva ante la próxima visita del canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, prevista para finales de noviembre, y le agradeció a Sheinbaum la bienvenida ofrecida al vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, durante su agenda de trabajo en la Ciudad de México en agosto.