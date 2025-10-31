Sindicato venezolano pide apoyo de autoridades tras 30 horas de desaparición de periodista

En la red social X, la organización advirtió que, hasta el momento, "no hay información concreta" sobre el paradero de Camargo, por lo que exigió a "las autoridades apoyo para ubicar y conocer la situación del reportero".

El jueves, el sindicato denunció que el periodista salió de su casa a las 8:05 hora local (12:05 GMT) de este 30 de octubre y fue "interceptado" por una "moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir".

De confirmarse que se trata de una detención, el número de periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según informó a EFE el SNTP.

La familia del periodista publicó un comunicado, a través de la cuenta de X del sindicato, en el que indican que durante la jornada han recorrido seis centros de detención en Caracas, "algunos de ellos hasta en dos o tres oportunidades".

"En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: que Joan no se encuentra allí", relataron.

"Joan Camargo se encuentra en condición de desaparición forzada, una violación de los derechos humanos que exige una respuesta inmediata, coordinada y efectiva de las autoridades competentes", añadieron.

Igualmente, rechazó cualquier intento de "politizar su caso o de usarlo como parte de discursos partidistas".

De momento, ni el Gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto.

El pasado 19 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay periodistas detenidos "como parte de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente".

En el Índice de Chapultepec 2024, la SIP ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.