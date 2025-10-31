Suben a 107 las mujeres asesinadas en Francia por sus parejas en 2024 frente a 96 en 2023

En el estudio publicado en la página web del Ministerio, se cuenta que el pasado año se registraron 403 tentativas de homicidios entre parejas.

El número total de homicidios cometidos por un miembro de una pareja (o expareja) contra el otro fue de 138, y 31 de los muertos fueron hombres.

La mayor parte de los autores de esos asesinatos fueron hombres de entre 20 y 49 años, aunque el pasado año se constató "un pico particularmente importante" de los mayores de 70 años.

En cuanto a las víctimas, del 47 % de las mujeres que ya se habían señalado como víctimas de violencia, un 81 % habían presentado denuncias.

Durante 2024, las fuerzas del orden registraron 272.400 víctimas de violencia cometida por la pareja o la expareja, lo que supone un aumento mínimo del 0,4 %.

Esa cifra se había duplicado entre 2016 y 2023 en un contexto marcado por la liberación de la palabra y por unas mejores condiciones de acogida por parte de los agentes.