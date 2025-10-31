Trasladan de prisión en Paraguay a supuesto narcotraficante como estrategia de seguridad

"El objetivo principal de esta estrategia es evitar que las personas recluidas ganen algún tipo de familiaridad con el personal penitenciario porque eso vulneraría en gran medida las medidas de seguridad a las que ellos están expuestos", declaró Peña a EFE.

Insfrán fue trasladado por vía área y por tierra de la prisión de alta seguridad de la ciudad de Minga Guazú (este) a otra de iguales características en el municipio de Emboscada (centro), confirmó el funcionario.

Al mismo tiempo, otro recluso considerado de alto perfil, Carlos Matías Amarilla Rotela, miembro del supuesto Clan Rotela, una organización vinculada por las autoridades con el narcotráfico, fue llevado desde Emboscada a Minga Guazú, también por las mismas razones.

El sujeto es familiar del supuesto líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, recluido en Emboscada, agregó el director de los establecimiento penitenciarios.

Peña dijo que este procedimiento también se ha realizado anteriormente con otros reclusos por diferentes factores, "pero en este caso ha sido obedeciendo a la estrategia seguridad mencionada".