Tribunal de arbitraje desestima arbitraje de Sacyr contra Panamá por sobrecostes del canal

La compañía indicó en un comunicado que, pese a ser desestimado, el laudo "no tiene ningún impacto negativo en las cuentas" de la empresa, que ha recalcado que ha habido un voto particular en contra de que se desestimara el arbitraje.

Este consorcio, integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA, firmó en 2009 el contrato de construcción del tercer juego de esclusas por 3.118 millones de dólares.

No obstante, según ha defendido la compañía desde que se terminara la obra, el coste final resultó ser mucho más alto, por lo que denunció al Estado panameño en 2018.

Por ello, la compañía ha asegurado que seguirá defendiendo las reclamaciones que interpuso ante el Tribunal de Arbitraje con sede en Miami, el ICC.

Así, ha destacado que cualquier resultado en el arbitraje de Miami tendría un efecto positivo "al estar todo provisionado en las cuentas de Sacyr".