Una mujer fue diagnosticada con prostatitis por la seguridad social de Perú

"Vengo por mi resultado y me dicen que tengo prostatitis, eso es lo que me dijeron. Cuando uno llama nunca hay cita en el hospital, conseguí la cita para que me den mis resultados y sale eso, lo que tienen los varones", declaró la mujer al programa de televisión 'América Noticias'.

La afectada señaló que acudió para realizarse un chequeo médico ginecológico de rutina a un policlínico de EsSalud en el distrito de Chorrillos, en el sur de Lima, y que luego le informaron que sufría de "hiperplasia prostática" (agrandamiento de la próstata).

Ante esto, señaló que presentó una queja y no recibió el trato ni las disculpas adecuadas, e incluso se le dijo que no se podía identificar a los responsables del diagnóstico equivocado, por lo que uno de sus hijos anunció que interpondrán acciones legales.

"Es indignante informar un diagnóstico equivocado. El paciente viene acá a curarse (...) vamos a tomar las acciones legales del caso, porque esto es gravísimo", remarcó.

Luego de que la denuncia fuera ampliamente difundida por medios locales, EsSalud aseguró este viernes en un comunicado que lamenta "profundamente la confusión y el malestar ocasionado a la paciencia y su familia".

"Tras la verificación de los hechos se confirmó que existió un error en la digitación del registro del código de solicitud, lo que generó la entrega de un resultado clínico perteneciente a otro paciente (de sexo masculino)", indicó.

El seguro social agregó que se ha explicado lo ocurrido a la paciente y se le garantiza "una atención preferencial", además de que se investigará el caso y se "impondrá la sanción administrativa correspondiente al personal involucrado".