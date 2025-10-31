Unión Europea respalda a Guatemala y expresa preocupación por amenazas a la democracia

A través de una declaración de su portavoz, la UE acogió con satisfacción la resolución del máximo tribunal del país centroamericano, pero expresó "preocupación por la persistente instrumentalización del sistema judicial en Guatemala y la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades elegidas democráticamente, líderes indígenas, sociedad civil, medios de comunicación y operadores judiciales".

Esta preocupación se centra particularmente en las acciones judiciales emprendidas contra varios funcionarios del Gobierno por el Ministerio Público (Fiscalía), encabezado por la fiscal general María Consuelo Porras, y el juez penal Fredy Orellana, ambos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de socavamiento del sistema democrático en Guatemala.

"La Unión Europea ve con preocupación los continuos intentos de socavar el orden democrático y el Estado de derecho en Guatemala, y da la bienvenida a la resolución de la Corte de Constitucionalidad del 29 de octubre", publicó en su cuenta de X la embajadora de la UE en Guatemala, Johanna Karanko, tras compartir la declaración del organismo.

El pronunciamiento del bloque europeo se publicó un día después de que Guatemala denunciara ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un "asedio de guerra legal o 'lawfare'" orquestado, según el Gobierno, por actores corruptos del sistema de justicia, en un intento de promover un "golpe de Estado técnico" contra el presidente Bernardo Arévalo de León.

La UE recordó que el Consejo de la UE ya impuso medidas restrictivas a ocho personas (incluyendo a Porras y Orellana) y una entidad por acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

Estas sanciones están diseñadas para "responsabilizar y afectar a los responsables de participar, brindar apoyo o beneficiarse" de estos actos.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló una controvertida resolución del juez Orellana, que buscaba la "nulidad absoluta" de la inscripción del comité pro-formación y del partido político oficial, Movimiento Semilla, lo que, según el mismo juez, buscaba la declaración de vacancia de la toma de posesión del actual mandatario.

Arévalo de León ha calificado esta acción como un intento de "golpe de Estado técnico" fraguado por Orellana y el Ministerio Público.

La máxima corte de Guatemala revirtió la sentencia sobre la anulación del partido político Movimiento Semilla, al tiempo que confirmó la validez y legalidad de los resultados de las elecciones de 2023. Además, sentenció que las acciones del juez penal amenazaban los derechos a elegir y ser electo, a la democracia y a la soberanía popular.

La UE reafirmó su compromiso con Guatemala al destacar que continuará siendo un "socio coherente" de todos los sectores de la sociedad guatemalteca que promueven la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo inclusivo y sostenible.

"Seguiremos de cerca los acontecimientos, en particular en vista de los próximos nombramientos de autoridades judiciales y electorales en 2026, que representan una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones democráticas", afirmó la UE.