Autoridades capturan a ocho personas y 250.000 litros de combustible en el este de México

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apuntó que el operativo se realizó en conjunto con las Secretarías de Marina (Semar), de Defensa Nacional (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta acción se llevó a cabo en el municipio de Perote, después de tener conocimiento que una empresa de manejo de residuos peligrosos era usada como fachada para almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal.

“Durante la revisión del inmueble fueron detenidos los hombres, a los que se les informaron sus derechos de ley, y junto con el combustible, vehículos y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrarán la carpeta de investigación del caso”, señaló la SSPC.

Según la dependencia, el monto de lo asegurado representa una afectación económica estimada de poco más de 247,5 millones de pesos (unos 13,3 millones de dólares) a la delincuencia organizada.

El aseguramiento ocurre luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revelara durante su comparecencia en el Senado mexicano la semana pasada que el Gobierno ha decomisado 98 millones de litros de combustible en el primer año de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, en septiembre pasado, el funcionario confirmó la detención de servidores públicos y empresarios por su probable participación en una red de corrupción que permitió el ingreso de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburos en Tampico, Tamaulipas. Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante de la Secretaría de Marina, Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Farías Laguna, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).