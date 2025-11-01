Bruselas confirma que la pausa china de los controles a sus exportaciones se aplica a UE

"China ha confirmado que la suspensión de los controles a la exportación se aplica a la UE. Ambas partes reafirmaron su compromiso de continuar los contactos sobre la mejora de la implementación de las políticas de control de exportaciones", señaló a través de redes sociales el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

El comisario se pronunció así tras las reuniones mantenidas con una delegación del Ministerio de Comercio de China entre los pasados jueves y el viernes, y en el contexto de inquietud que habían generado en la industria europea las restricciones chinas a materias primas clave para sectores como el automóvil o las energías renovables.

En paralelo a estos encuentros técnicos de alto nivel en Bruselas, Pekín anunció el jueves que suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control a la exportación de tierras raras y otros materiales estratégicos, adoptadas el pasado 9 de octubre.

Ese anunció llegó en el marco de los consensos alcanzados con Estados Unidos tras la reunión entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, en Busán (Corea del Sur).

En respuesta a los escollos a la exportación de tierras raras, un grupo de minerales clave en diversas industrias cuya producción y procesamiento China controla a nivel mundial, Trump había amenazado en las últimas semanas con imponer un gravamen adicional del 100 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

Pekín detalló que mantendrá en pausa durante un año las restricciones anunciadas a principios de mes, que afectaban a la minería, fundición, separación y reciclaje de tierras raras, así como a materiales vinculados con la producción de baterías y diamantes sintéticos empleados en la industria tecnológica.