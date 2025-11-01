Colaborador de Machado contabiliza en octubre el arresto de 54 personas en Venezuela

A través de su cuenta en X, Moreno detalló que de las 44 personas que permanecen detenidas, veintidós son activistas de VV, ocho de otros partidos políticos y catorce son miembros de la sociedad civil, para quienes exigió su "liberación inmediata".

"En promedio, se generó una detención arbitraria cada 15 horas, una alarmante cifra que ha dejado como resultado decenas de familias vulneradas física y emocionalmente, por el simple hecho de pensar distinto", indicó el coordinador nacional del Comité.

Así mismo, Moreno subrayó que esta estadística corresponde "solo a los casos" que se han podido confirmar, "sin mencionar posibles secuestros o desapariciones forzadas que no se hayan denunciado por temor o desconocimiento".

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 875 presos políticos, según un boletín difundido el martes y que tiene como fecha de corte el 27 de octubre.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que son ciudadanos capturados por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.