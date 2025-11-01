Desconocidos apuñalan a varias personas en un tren en la región británica de Cambridge

Hay al menos dos detenidos por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos. Tampoco se conoce el estado de gravedad de los heridos.

La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó la detención de esas dos personas y pidió al público "evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar".

La estación de Huntingdon fue cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.

La policía recibió un aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a dos de los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.

El alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, escribió en su cuenta de X que había recibido informes de "escenas horrendas" en el tren de Huntingdon, pero no ofreció otros detalles. EFE.