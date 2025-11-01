El mexicano Diego San Román encabeza tercera corrida en Feria de Tlaxcala

Diego San Román, una de las principales esperanzas de la tauromaquia actual, sigue su temporada mexicana en Tlaxcala tras haber finalizado su campaña europea.

En el viejo continente dejó constancia de su toreo firme y generalmente purista.

Su confirmación, en la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas, se saldó con una demostración de valor y profundidad. Será extraño que no haga de nuevo el paseíllo en Madrid tras dejar buena sensación el 25 de mayo pasado, en una cita tan importante como es la Feria de San Isidro.

Semanas más tarde obtuvo una oreja, el 15 de junio, en la localidad francesa de Istres, pagando un caro peaje ya que sufrió rotura del talón de Aquiles. El percance le mantuvo dos meses en inactivo.

Retomó su profesión en “La Glorieta” de Salamanca, en el Coliseo de Arles, Francia, y en Logroño, donde cortó dos orejas.

Ya en México salió el 10 de octubre por la puerta grande de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. El 18 de octubre en Aguascalientes fue violentamente prendido dos veces por su rival. Se fue sin premios pero con el aplauso de los aficionados.

Al día siguiente en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, fue sacado a hombros.

Mañana en Tlaxcala tendrá otro reto para no perder su lugar preferencial en el escalafón mexicano.

Al lado del queretano estarán dos veteranos próximos al final de sus carreras.

El español ‘El Capea’ está realizando en México una serie de corridas de despedida tras 21 años de alternativa.

El diestro local Uriel Moreno ‘El Zapata’ tomó su alternativa hace casi 30 años, el 11 de mayo de 1996 , sin por ahora dar fechas concretas de su adiós.

Los matadores se encerrarán con reses bravas de García Méndez. La divisa que está ubicada en Tlaxcala, como todas las que enviarán ejemplares a esta feria, se fundó en 1980.