Exalcalde ultraconservador de Lima dice que Keiko Fujimori es "vaga" y "bien malcriadita"

"Uno entra en política a sacarse el ancho, a trabajar, no siendo una vaga", replicó el también líder del partido ultraconservador Renovación Popular durante un mitin en el distrito limeño de Santa Anita.

Fujimori aseguró este jueves, al oficializar su candidatura en la ciudad norteña de Trujillo, que no optará a la posibilidad de también postular al Senado porque no quiere "premios consuelo", ni necesita "inmunidad".

"Yo trabajo, señora, yo no soy vago", respondió López Aliaga durante su mitin, en el que afirmó que ha estado vinculado a distintas empresas durante más de cincuenta años y ha generado empleo para miles de personas.

López Aliaga también dijo que su anunciada candidatura doble responde a una estrategia partidaria "para arrastrar votos, para que el Senado se llene de gente por arrastre".

En otro momento de su intervención, el exalcalde agregó que es "bien malcriadita la señora (Fujimori)", tras lo cual sostuvo que se "entra a la política a trabajar, no a buscar comodidad".

López Aliaga renunció hace tres semanas a la alcaldía de Lima, un cargo que debió ocupar hasta el 31 de diciembre de 2026, para presentar su candidatura a la jefatura de Estado.

El líder ultraconservador sostuvo que la campaña electoral, en la que pueden participar 43 partidos políticos y se considera que habrá más de veinte candidatos presidenciales, "es bien brava, es muy distinta".

"Tiene amenazas de muerte continuas e intentos de asesinato continuos, pero no les tenemos miedo, pero uno aspira a una cruz, no a un premio menor, como dice cierta persona ayer", reiteró antes de afirmar que su partido es de "una derecha cristiana".

Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), anunció el jueves su candidatura a la Presidencia de Perú por cuarta vez en su trayectoria política, tras haber perdido en la segunda vuelta en las tres últimos comicios (2011, 2016 y 2021).

Fujimori y López Aliaga ya se enfrentaron en las elecciones presidenciales peruanas de 2021, cuando ocuparon el segundo y tercer puesto, por detrás del izquierdista Pedro Castillo, el vencedor de esos comicios.

Los nuevos comicios generales peruanos han sido convocados para el 12 de abril del próximo año, con una posible segunda vuelta presidencial el 7 de junio entre los dos candidatos más votados.