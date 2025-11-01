Filmes de Filipinas y EE.UU ganan la Espiga de Oro del Festival español de cine Seminci

El jurado, integrado por el rumano Mihai Chirilov, la italiana Laurentina Guidotti, la española Elena López Riera, y el protugués João Pedro Rodrigues, valoró de 'Magallanes' que permite releer "una figura histórica llena de contradicciones" y abordar la historia colonial europea y su relación con la actualidad.

Respecto a 'The Mastermind', que también se llevó el premio a mejor fotografía, para Christopher Blauvelt, el jurado destacó su dirección sensible, su extraordinario reparto coral y su capacidad para renovar el lenguaje del cine de género de atracos.

Es la cuarta vez en las siete décadas de historia de la Seminci que el jurado opta por entregar ex aequo el máximo galardón del festival, algo que ya ocurrió en las ediciones de 1963, 1971 y 1984.

La Espiga de Plata fue para la película húngara 'Silent Friend', de Ildikó Enyedi, quien también conseguió el premio de la Espiga Verde; mientras que los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini se hicieron con el precio a la mejor dirección por su película 'La noche está marchándose ya'.

Sobre esta cinta argentina, el jurado destacó su capacidad para mostrar, "con ternura y lucidez", el poder del cine para convertirse en "espacio de encuentro y de resistencia política".

En cuanto a las interpretaciones, el jurado valoró los trabajos de la estadounidense Eva Victor, por su papel en 'Sorry baby', dirigida por ella misma, y el británico Harry Melling, por 'Pillion', aunque hizo una mención especial a la labor de los actores no profesionales de la familia de Lionel Corral, protagonista de la cinta 'Lionel', dirigida por el español Carlos Saiz Espin.

El premio José Salcedo a mejor montaje recayó en Nill Feller, por la película israelí 'Yes', dirigida por Naval Lapid; mientras que el premio Miguel Delibes a mejor guión correspondió a 'Subsuelo', de Fernando Franco (también director de la película) y Begoña Aróstegui.

En la Sección Punto de Encuentro de Seminci, la cinta ganadora fue 'La risa y la navaja', del portugués Pedro Pinho, el Premio Especial FUNDOS, dentro de esta misma sección, recayó en la película española 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín, mientras que la francesa Alexe Poukine ganó el nuevo Premio ESCAC a la mejor dirección de una primera o segunda película por 'Kika', en este caso con una mención especial también para 'Nino', de la también francesa Pauline Loquès.

En la sección Alquimias, el jurado entregó el premio al filme 'Bulakna', de la portuguesa Leonor Noivo, también con referencias a las "heridas del colonialismo" que aún perduran, con un retrato de mujeres filipinas obligadas a dejar su país para servir como trabajadoras domésticas en Occidente, y realizaron una mención especial para 'Memory of princess Mumbi', del suizo Damien Hauser.

El uruguayo Federico Veiroj ganó el Gran Premio Tiempo de Historia con 'Cara a cara', mientras que el Premio Especial de esta sección fue para la cinta 'Memory', de la ucraniana Vladlena Sandu.

El jurado de esta sección tuvo una mención especial para la película 'Notes of a true criminal', dirigida por los ucranianos Alexander Rodnyansky y Alexander Rodnyansky; mientras que otorgó el Premio DOC. España a Candela Sotos por 'Yrupẽ'.

Por su parte, el jurado de cortometrajes otorgó la Espiga de Oro a 'Living Stones', del alemán Jakob Ladányi Jancsó, y las Espigas de Plata para cortometrajes fueron para 'Dog alone', de la portuguesa Marta Reis Andrade, y 'No skate!', de Guil Sela; el premio al mejor cortometraje europeo recayó en 'Mercy', de la noruega Hedda Mjøen. EFE