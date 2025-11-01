Guterres lamenta los "informes de muertes" por protestas en Tanzania y pide diálogo

"Me preocupa profundamente la situación en Tanzania, incluyendo los informes de muertes y heridos durante las manifestaciones", afirmó Guterres a última hora del viernes en la red social X.

"Exhorto a todos a la moderación, al rechazo de la violencia y a participar en un diálogo inclusivo y constructivo para prevenir una mayor escalada", subrayó el ex primer ministro portugués.

La ONU, agregó, está dispuesta a "apoyar los esfuerzos dirigidos a fomentar el diálogo, fortalecer la gobernanza democrática y promover la paz sostenible en Tanzania".

Las elecciones generales del pasado miércoles se han caracterizado por protestas que estallaron el día de los comicios y continuaron hasta este viernes, motivadas por denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral, en ciudades como la capital económica, Dar es Salam; Arusha (norte) o Mbeya (oeste).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al menos 150 personas han muerto en las manifestaciones en Dar es Salam desde las elecciones, reprimidas con dureza por la Policía, confirmaron a EFE este viernes fuentes sanitarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), en declaraciones a medios internacionales, ha cifrado las víctimas mortales en unos 700, pero EFE no ha podido verificar esos datos de manera independiente.

Guterres publicó su mensaje horas antes de que este sábado la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) declarase a la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ganadora de los comicios con el 97,66 % de los votos.

Hassan, de 65 años y primera mujer en alcanzar la jefatura del Estado en la historia de Tanzania, logra así un mandato de cinco años, renovable una vez.

Se trata de la primera cita con las urnas de la mandataria, que llegó a la Presidencia en 2021 por la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli, de quien era vicepresidenta.