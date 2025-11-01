Honduras abrirá un consulado en Bilbao, España, la próxima semana

Sobre el nuevo consulado, el comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Rolando Kattan, dijo este sábado a EFE antes de viajar a Bilbao, que ese organismo ya cuenta con registradores auxiliares en esa ciudad para que los hondureños que lo necesiten puedan tramitar su Documento Nacional de Identificación (DNI).

"El nuevo consulado es el quinto de Honduras en España y es una apertura para la comunidad de hondureños que viven en ese país", subrayó Kattan.

Los otros cuatro consulados de Honduras en España funcionan en Madrid, Barcelona, Girona y Valencia.

Según indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras en sus redes sociales, el Consulado General de Bilbao entrará en operación el 4 de noviembre para que los hondureños puedan 'realizar trámites de pasaporte y Documento Nacional de Identificación (DNI), entre otros servicios consulares'.

Kattan también visitará Madrid, donde las autoridades del RNP tienen previsto abrir una fábrica de DNI para los hondureños, para lo que ya se cuenta con los equipos, como parte de un proyecto que se espera que comience a funcionar el próximo año.

La idea es que el ciudadano hondureño pueda llegar a una oficina y obtener su DNI en el mismo momento, indicó el funcionario.

Ese mismo sistema, de obtener el DNI en el mismo momento, funcionará con dos oficinas en Estados Unidos; una en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras, dijo Kattan.

Para eso, se prevé que Honduras tenga la figura de agregados registrales, así como existen agregados culturales o agregados militares, y que el RNP maneje las fábricas de DNI, para evitar que un ciudadano tenga que viajar a Tegucigalpa para obtenerlo, o que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga que estar haciendo envíos a otros países.

En el caso de la fábrica que se instale en España, serviría para atender los requerimientos de los hondureños en todos los países de Europa, expresó el comisionado del RNP.