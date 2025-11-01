Japón dice que mantendrá el acuerdo comercial con Washington pese a las dudas de Takaichi

"El acuerdo es un compromiso entre gobiernos, y siento que no debería ser cambiado", aseguró Takaichi durante una rueda de prensa en Gyeongju (Corea del Sur) tras la cumbre de líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la localidad.

La japonesa defendió que el pacto con EE.UU. no debería cambiarse independientemente de quién ocupe el cargo de primer ministro.

Takaichi, que se convirtió en la primera mujer mandataria de Japón la semana pasada tras hacerse con el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), mostró durante la campaña para las primarias de la formación sus dudas sobre el pacto comercial firmado por su predecesor, Shigeru Ishiba.

En una rueda de prensa a comienzos de septiembre, en plena campaña para las primarias del PLD, la mandataria fue la única entre los candidatos que levantó su mano al ser preguntados si consideraban que el acuerdo incluía "aspectos desiguales".

Tras su victoria, sin embargo, la japonesa se mostró cauta sobre el asunto, limitándose a decir, a las pocas horas de ser confirmada primera ministra por el Parlamento, el 21 de octubre, que Japón haría "lo posible por aliviar el impacto de los aranceles de EE.UU.".

El acuerdo comercial, alcanzado en julio por las potencias tras meses de negociaciones, obliga al país asiático a invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos a cambio de unos aranceles del 15 %, en lugar del 25 % con el que había llegado a amenazar el presidente estadounidense, Donald Trump.

No está claro, sin embargo, qué forma tomarán esas inversiones, y la reciente visita de Trump a Tokio para escenificar su sintonía con la conservadora Takaichi se saldó sin apenas novedades sobre el asunto.