La gobernadora de Puerto Rico encabeza una misión comercial a España

Según informó este sábado el Gobierno de Puerto Rico en un comunicado, la misión comercial llevará a una delegación de empresas puertorriqueñas a Madrid y Barcelona entre el 3 y el 7 de noviembre, donde participarán en reuniones con el sector privado, ministros y diversos foros de discusión.

Junto a la gobernadora estarán el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón, cuya agencia organiza la misión, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli.

"Esta próxima misión que tenemos hacia España es importante porque, además de los lazos históricos y culturales que nos unen, España es el segundo país extranjero hacia donde más exportamos", dijo la gobernadora.

En el año fiscal 2025, las exportaciones a España fueron de 4.500 millones de dólares (unos 3.879 millones de euros) .

"Gracias a estas misiones, nuestros empresarios tienen acceso a oportunidades que por ordinario no tendrían. En lo que va de año, 53 empresas se han beneficiado de estas misiones", agregó González.

Por su parte, Puerto Rico representa una oportunidad de inversión para las empresas españolas en sectores clave como la manufactura avanzada, la agroindustria sostenible, las energías renovables, la infraestructura, la tecnología digital y la logística.