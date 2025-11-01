Líder de partido marxista de Perú y prófugo de la Justicia se presentará a las elecciones

Cerrón publicó una imagen en sus redes sociales con la frase 'fórmula para la revancha' en la que aparece la plancha presidencial con la que previsiblemente Perú Libre se inscribirá a las elecciones de 2026.

En la imagen, sale el político como candidato a presidente, el actual congresista Flavio Cruz como primer vicepresidente y la madre de Cerrón y profesora universitaria, Berta Rojas, como segunda vicepresidenta.

Perú Libre ganó las elecciones de 2021 en la segunda vuelta contra el partido fujimorista Fuerza Popular, pero Castillo fue destituido y detenido en diciembre de 2022 por su intento fallido de golpe de Estado y Boluarte, quien asumió la presidencia en dicho momento, fue destituida por el Congreso hace tres semanas por su aparente incapacidad para combatir el crimen organizado.

El líder y fundador del partido, que es médico neurocirujano formado políticamente en Cuba, dio este anuncio este sábado desde la clandestinidad, pues es prófugo de la Justicia desde octubre de 2023.

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión que se había dictado en contra de Cerrón en un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región central de Junín, mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

Además, hace dos semanas, medios locales informaron que Cerrón será sometido a un juicio oral por una presunta afiliación al terrorismo.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos de la región de Huánuco, a cargo del fiscal Carlos Juan Ponce, ha solicitado que Cerrón sea condenado a 25 años de prisión y que este sea inhabilitado de forma definitiva para ejercer cargo públicos.

Además de la presunta relación con el terrorismo, se acusa a Cerrón y a otras cuatro personas por una presunta obstrucción a la investigación.

Según la Fiscalía, el cabecilla de los remanentes del grupo subversivo maoísta Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Víctor Quispe Palomino, conocido con el alias de 'José', supuestamente dispuso la entrega de material ideológico subversivo y ordenó que se realicen coordinaciones para su difusión con dirigentes izquierdistas como Cerrón.

El Vraem es una amplia zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones del centro y sur del país por donde los remanentes senderistas, que se autodenominan 'Militarizado Partido Comunista del Perú', se desplazan en alianza con el narcotráfico, según fuentes oficiales.