Lula visita las obras del puerto de Belém donde anclarán los hoteles flotantes de la COP30

Las obras del puerto de Outeiro, avaluadas en aproximadamente 233 millones de reales (o 43 millones de dólares), comenzaron a mediados de abril de este año e incluyeron la ampliación del muelle, de 261 metros a 716 metros, con una capacidad de desplazamiento de ochenta mil toneladas, el doble de la capacidad anterior.

Los hoteles flotantes en el puerto -ubicado a aproximadamente veinte kilómetros del centro de convenciones Parque da Cidade, el espacio que hospedará la cumbre- fueron una de las respuestas del Gobierno nacional a la limitada capacidad hotelera de la ciudad amazónica de Belém, estimada en unas veinte mil camas.

"De a poco le vamos mostrando al mundo que Brasil no es solo el sur del país. No es solo Río de Janeiro, que es muy bonito, o São Paulo, que es muy industrializado. Es importante que las personas conozcan otras regiones de Brasil", expresó Lula en un vídeo divulgado en sus redes sociales.

Pese a los problemas de alojamiento, que han generado las quejas de muchos países, Brasil ha insistido en realizar la COP30 en esta ciudad amazónica y, al momento, 170 delegaciones nacionales ya se registraron para participar, por lo que se excede el quórum necesario para tomar decisiones.

Para aliviar la presión inmobiliaria, la presidencia de la cumbre ha decidido anticipar la reunión de jefes de Estado de la COP30 para los días 6 y el 7 de noviembre, de modo que sea realizada antes de las deliberaciones técnicas, del 10 al 21 de noviembre.

Según fuentes oficiales, una vez finalizada la cumbre, la terminal portuaria de Belém será destinada al movimiento de graneles sólidos, líquidos y de carga en general.