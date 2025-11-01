México ordena juicio contra ‘El Comandante’ por el homicidio de músicos colombianos

En un comunicado, la dependencia precisó que la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y resolvió la vinculación al proceso (orden de juicio) del imputado por el delito de homicidio calificado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la información, las investigaciones apuntan a que ‘El Comandante’ tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución del crimen, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas “mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo” al que presuntamente pertenece.

El homicidio calificado está sancionado en el Código Penal del Estado de México con penas que pueden alcanzar hasta 70 años de prisión, dependiendo de las agravantes que se acrediten.

Los cuerpos de las víctimas, B-King y DJ Regio Clown, ambos originarios de Colombia, fueron localizados en una zona rural del municipio de Cocotitlán, en el oriente del Estado de México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades estatales informaron entonces que el hallazgo se produjo tras una denuncia anónima, lo que permitió iniciar las indagatorias que llevaron a la detención de Cristopher "N".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por estos hechos ya han sido detenidas 16 personas, diez de ellas de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su presunta participación en el asesinato de los músicos.

Los cuerpos de los artistas B-King, de 31 años y Regio Clown, de 35, fueron hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán (Estado de México, vecino a la capital) tras desaparecer el 16 de septiembre en la colonia de Polanco en la capital del país después de acudir a un gimnasio.

A inicios de octubre, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, expresó su preocupación por el rumbo de la investigación del asesinato de los cantantes colombianos y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) asumiera el caso.

"Es un tema importante para nosotros (los colombianos)", y dijo que buscaba que las autoridades de México y Colombia concretaran esfuerzos binacionales en materia de seguridad e inteligencia.

Sobre la línea de investigación que se seguía, Molano consideró que había "algo grande" detrás del doble asesinato.

En su momento, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó que el asesinato de los músicos afecte las relaciones diplomáticas con Colombia tras los señalamientos del presidente, Gustavo Petro, que vinculó lo sucedido a la "guerra contra las drogas".