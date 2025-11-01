Pakistán reabre paso con Afganistán como un gesto de distensión tras el acuerdo con Kabul

"El paso de Torkham ha sido reabierto por un día únicamente para el regreso de refugiados afganos", afirmó a EFE Turab Khan, un agente paquistaní de la comisaría local de Landi Kotal.

El oficial precisó que la frontera sigue cerrada para cualquier otro tipo de movimiento, incluido el comercial, al tiempo que admitió que "cientos de camiones de carga y contenedores permanecen varados a ambos lados de la frontera".

Desde el lado afgano, Quraishi Badloon, portavoz del Departamento de Información y Cultura de la provincia de Nangarhar, confirmó a EFE que el paso, considerado vital, había reanudado sus operaciones, permitiendo el regreso a Afganistán de cientos de familias que habían quedado atrapadas en territorio paquistaní.

Esta reapertura temporal se produce tras una caótica semana de negociaciones en Turquía, que fracasaron el miércoles y fueron reanudadas el jueves solo por la intervención de los mediadores.

Tras las conclusión del encuentro, los mediadores turcos anunciaron la "continuación del alto el fuego". Los talibanes anunciaron "futuras sesiones". Y Pakistán emitió un comunicado advirtiendo de que la tregua "no es incondicional" y que "se reserva todas las opciones" militares.

La reapertura de Torkham busca también aliviar la presión humanitaria en la zona. El jueves, el embajador talibán en Pakistán, Sardar Ahmad Shakeeb, había denunciado la difícil situación de miles de afganos.

El embajador afirmó que aproximadamente 10.000 refugiados afganos habían sido arrestados en Pakistán y trasladados a centros de detención para su repatriación.

Shakeeb denunció además que algunos miles más estaban parados en por el cierre. "Los convoyes de refugiados están varados a lo largo de la carretera entre Jamrud y Torkham en casi 400 grandes camiones, en condiciones de extrema dificultad", dijo el embajador.

El cruce de Torkham, vital para el comercio bilateral, había permanecido completamente cerrado desde los graves enfrentamientos de mediados de octubre. Esos choques, que incluyeron ataques aéreos paquistaníes, fueron los peores en décadas.

La tensión actual se centra en la insurgencia del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibanes paquistaníes. Islamabad acusa al régimen talibán de dar "refugio" en Afganistán a los combatientes del TTP, desde donde lanzan ataques mortales contra Pakistán.

Kabul niega las acusaciones, argumenta que el TTP es un "problema interno" paquistaní, y a su vez acusa a Islamabad de violar su soberanía con ataques aéreos.