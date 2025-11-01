Paraguay exporta alimentos por 352 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025

Entre los productos destacados están la chía, con un valor de 133 millones de dólares; el sésamo, por 46 millones; lácteos, por 41 millones; frutas por 26 millones; la yerba mate, por 14 millones y las hortalizas, con una cifra de 3 millones, según un comunicado publicado este sábado por el ministerio.

Se trata de exportaciones correspondientes a la Plataforma de Alimentos atendida por la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), indicó la fuente.

"El resultado refleja el dinamismo y la creciente competitividad del sector alimentario paraguayo en los mercados internacionales, impulsado por la diversificación de rubros y el acompañamiento técnico brindado por Rediex a las empresas exportadoras", agregó el comunicado.

Así mismo, el mensaje destacó que la plataforma muestra el potencial del sector agroindustrial de Paraguay, su capacidad para generar "valor agregado, empleo e ingresos de divisas" y de ser "un proveedor confiable de alimentos de calidad en los mercados globales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estos resultados responden al trabajo conjunto entre el sector público y privado, orientado a fortalecer la competitividad exportadora, promover la innovación y consolidar nuevos destinos comerciales", apuntó el MIC en el informe de prensa.