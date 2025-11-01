Perú acogerá la cumbre de líderes de APEC en 2034 tras recibir respaldo unánime de líderes

"Los líderes de las economías miembro expresaron su apoyo unánime a la candidatura del Perú para presidir APEC en 2034", señaló la cartera en un comunicado, una vez concluida la cumbre del foro en la ciudad de Gyeongju.

Así, Perú se convertirá en el primer miembro del foro en acoger cuatro veces una cumbre de APEC, después de haber presidido estos encuentros en 2008, 2016 y 2024.

"Ello representa un reconocimiento al liderazgo, la confiabilidad y el compromiso del Perú con el fortalecimiento de la agenda de cooperación de este importante foro", señaló la cancillería del país latinoamericano.

La cumbre del APEC concluyó este sábado con la adopción de una declaración sobre la necesidad de expandir el comercio, y centrada en los desafíos sobre inteligencia artificial y demográficos.

La cumbre de este año, que comenzó el viernes, ha estado marcada por la tregua temporal de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, después de la reunión bilateral entre el presidente chino, Xi Jinping, y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en Corea del Sur.