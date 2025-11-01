Príncipe Guillermo irá a Brasil de 3 a 6 de noviembre en viaje de contenido medioambiental

Entre los principales actos en los que participará el heredero de la Corona en el que será su primer viaje oficial a Brasil se encuentra la entrega del prestigioso galardón medioambiental, que tendrá lugar por primera vez en un país de América Latina.

La ceremonia se realizará en vísperas de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), que tendrá lugar entre el 6 y el 7 de noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

Este año, el premio Earthshot ha recibido el doble de nominaciones de Suramérica en comparación con la pasada edición, con más de 2.000 iniciativas lideradas por mujeres y comunidades indígenas, incluidas 144 soluciones con sede en Brasil.

Fundado por el príncipe de Gales, el galardón reconoce con cinco premios de un millón de libras (1,36 millones de dólares o 1,17 millones de euros) las iniciativas medioambientales más destacadas.

También asistirá a la cumbre mundial United for Wildlife (Unidos por la vida salvaje), un evento que proporcionará "una plataforma para replantear los delitos medioambientales como una prioridad estratégica mundial" y que se llevará a cabo junto al Ministerio de Exteriores brasileño, la Interpol, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y la Policía Federal de Brasil.

El heredero a la corona del Reino Unido llevará a cabo además una serie de compromisos "que pondrán de relieve soluciones medioambientales innovadoras" y que reunirán "a innovadores, inversores y líderes indígenas y comunitarios de primer orden mundial para impulsar la restauración y la protección del planeta".

Además, homenajeará a jóvenes líderes climáticos que impulsan el cambio para salvar el planeta.

Guillermo también pasará tiempo con las comunidades locales con los que verá los distintos ecosistemas de Brasil y las iniciativas que se están aprovechando en todo el país para proteger la naturaleza y hacer frente al cambio climático.

Una vez finalice su estadía en Río de Janeiro, el príncipe de Gales viajará a Belém (norte de Brasil) para acudir a la COP30 en nombre de su padre, el rey Carlos III.