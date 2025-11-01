Serbia conmemora el accidente de Novi Sad en 2024, que causó protestas contra el Gobierno

El movimiento estudiantil que lleva protestando desde noviembre de 2024 contra el régimen del presidente, el nacional-populista Aleksandar Vucic, insiste en que los actos de hoy no tienen carácter político, sino que están dedicados sólo a las víctimas y a sus familias.

La tragedia ocurrió el 1 de noviembre de 2024 cuando un tejado de cemento de la estación se desplomó sobre los pasajeros cerca del mediodía.

Las obras habían sido realizadas por constructoras chinas en colaboración con socios locales, en medio de sospechas de corrupción millonaria.

Las conmemoraciones de hoy comenzarán a las 11:52 hora local (10:52 GMT), justo el momento cuando se produjo el accidente el año pasado, y terminarán ocho horas más tarde, a las 19:52.

Anoche llegaron a la ciudad en medio de una cálida recepción miles de estudiantes de toda Serbia que habían iniciado hace días caminatas a pie a través de medio país para estar en las conmemoraciones.

Mientras, los tabloides oficialistas y también algunos representantes del partido gobernante SNS, del presidente Vucic, advirtieron de posibles disturbios e incidentes hoy.

Al mismo tiempo, las empresas y los servicios del Estado intentaron limitar la llegada de manifestantes de Novi Sad, anunciando ayer un corte de los servicios de transporte público por supuestas amenazas de bomba.

Por su parte, Vucic trató de calmar los ánimos anoche, anunciando que iría hoy a una iglesia para rezar por las víctimas del accidente y al disculparse por "algunas cosas" que dijo en el pasado sobre los estudiantes.

“Muchos violaron las normas y ejercieron violencia contra el Estado y la propiedad ajena. Así como algunos mostraron su ira, yo también lamento algunas cosas que he dicho. Me disculpo por ello”, dijo Vucic en un discurso televisado sin dar más detalles.

Desde el inicio de las protestas, el líder serbio había calificado a los estudiantes de “terroristas”, “bloqueadores” y “mercenarios extranjeros”, entre otros.

También afirmó que las protestas están orquestadas y pagadas desde el exterior.